Mehr als 100 Tote bei blutigem IS-Angriff auf syrische Stadt

Bei einem der blutigsten IS-Angriffe seit Monaten sind im Süden Syriens mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens vier Selbstmordattentäter der Terrormiliz IS sprengten sich dabei in der von der Regierung kontrollierten Stadt Al-Suwaida in die Luft.