Meghan lässt in britischer «Vogue» bahnbrechende Frauen hochleben

Herzogin Meghan hat als Gastherausgeberin an der neuesten Ausgabe des Modemagazin «Vogue» in Grossbritannien mitgewirkt. In der Septemberausgabe mit dem Titel «Kräfte für den Wandel» werden 15 engagierte Frauen porträtiert.