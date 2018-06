Medien: US-Kampfjet vor japanischer Insel Okinawa abgestürzt Vor der südjapanischen Insel Okinawa ist am Montag ein US-Kampfjet abgestürzt. Dies berichtete das japanische Verteidigungsministerium unter Berufung auf die US-Truppen. Medienberichten zufolge verliessen die Piloten den F-15-Jet über den Schleudersitz.

Ein US-Kampfjet des Typs F-15. (Bild: KEYSTONE/AP/ARIEL SCHALIT)

(sda/apa/reu)

Der Zustand der Piloten war zunächst unklar. Keine Angaben gab es vorerst auch zur Ursache des Absturzes.

Die seit dem Jahr 1974 vom US-Hersteller McDonnell Douglas (heute Boeing) produzierte Kampfflugzeug-Reihe leidet unter zunehmender Materialermüdung und Verschleiss. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Abstürzen, etwa im Oktober 2014 in der Nähe einer US-Basis in Grossbritannien.