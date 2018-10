May führt mehrere Brexit-Gespräche vor EU-Gipfel in Brüssel

Vor dem EU-Gipfel hat die britische Premierministerin Theresa May Gespräche zu den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen geführt. May traf am Mittwochnachmittag EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Später soll sie EU-Ratspräsident Donald Tusk treffen.