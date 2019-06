Massendemonstration gegen Regierungschef Babis in Prag

In Tschechien spitzen sich die Proteste gegen Regierungschef Andrej Babis zu. Bei einer der grössten Kundgebungen seit der demokratischen Wende von 1989 füllten Zehntausende Demonstranten am Dienstagabend den zentralen Wenzelsplatz in Prag.