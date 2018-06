Mann verschanzt sich in Wohnung und springt ebenfalls aus Fenster

Ein Streit eines rumänischen Paares in einer Wohnung in Bregenz hat am Montag mit dem Tod der 27-jährigen Frau geendet. Der Mann verschanzte sich zunächst mit Geiseln in einer Wohnung, bevor er wie zuvor die Frau aus einem Fenster stürzte.