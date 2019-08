Mann in Südfrankreich offenbar in Streit um Parkplatz erschossen

Offenbar im Streit um einen Parkplatz ist in Südfrankreich ein Mann erschossen worden. Der Mann wurde am Donnerstagabend in einer Seitenstrasse in der Innenstadt von Béziers durch Schüsse niedergestreckt, wie die zuständige Kommissarin der Agentur AFP sagte.