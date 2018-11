Mann hackt Ehefrau aus Eifersucht Hände ab - 14 Jahre Haft Weil er seiner Frau aus Eifersucht beide Hände abhackt hat, ist ein Mann in Russland zu 14 Jahren Straflager mit verschärften Haftbedingungen verurteilt worden. Zudem muss er seiner Ex-Partnerin mehr als zwei Millionen Rubel (etwa 30'000 Franken) Schadenersatz zahlen.

Mit einer Axt hackte der Mann seiner Frau aus Eifersucht beide Hände ab. (Bild: Keystone/GAETAN BALLY)

(sda/dpa)

Dies urteilte eine Richterin in der Nähe von Moskau am Donnerstag der Agentur Tass zufolge. Der Fall hatte vor einem Jahr weltweit Bestürzung ausgelöst. Die Mutter von zwei Kindern wollte sich damals von ihrem Partner trennen, dieser entführte sie daraufhin in einen Wald und schlug mit einer Axt auf sein Opfer ein. Danach brachte der Täter die Frau in ein Spoital, wo Ärzte nur eine Hand retten konnten.