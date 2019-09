Malta nimmt 35 Flüchtlinge von «Ocean Viking» auf Militärschiff

Für einen Teil der Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff «Ocean Viking» gibt es eine Lösung. Die 35 Menschen, die am Donnerstag in Maltas Such- und Rettungszone aufgenommen worden seien, könnten auf ein maltesisches Militärboot umsteigen.