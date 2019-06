Maduro instrumentalisiert Uno-Menschenrechtskommissarin Bachelet

Im seit Monaten andauernden Machtkampf in Venezuela hat die Uno-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet den Kontakt zu den verfeindeten Lagern aufgenommen. Am Freitag sprach sie in Caracas unter anderem mit dem umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro.