Litauen erwartet Ergebnis der Präsidentenwahl

In Litauen ist am Sonntagabend die entscheidende zweite Runde der Präsidentenwahl zu Ende gegangen. Parallel zur Europawahl stimmten in dem baltischen EU- und Nato-Land knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte in einer Stichwahl über ihr neues Staatsoberhaupt ab.