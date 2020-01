Libyer in USA nach Bengasi-Anschlag zu Freiheitsstrafe verurteilt

Wegen des tödlichen Angriffs auf das Konsulat der USA im libyschen Bengasi im Jahr 2012 ist ein Libyer in den USA zu einer fast 20-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Strafmass wurde am Donnerstag von einem Bundesrichter in Washington verkündet.