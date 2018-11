Legendärer New Yorker Spielzeugladen FAO Schwarz wiedereröffnet

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat der legendäre New Yorker Spielzeugladen FAO Schwarz wiedereröffnet. Zum Auftakt bildeten sich am Freitag lange Schlangen vor dem neuen Standort am Rockefeller Center in Manhattan.