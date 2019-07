Kubas langjähriger Kardinal Ortega im Alter von 82 gestorben Der frühere kubanische Kardinal Jaime Ortega, eine Schlüsselfigur bei der zwischenzeitlichen Annäherung zwischen den USA und Kuba, ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 82 Jahren, wie das Erzbistum von Havanna mitteilte. Er hatte an Leberkrebs gelitten.

Der kubanische Kardinal Jaime Ortega (rechts), hier gemeinsam mit Papst Franziskus anlässlich dessen Besuches im September 2015 in Havanna, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. (Bild: KEYSTONE/AP Cubadebate/ISMAEL FRANCISCO)

(sda/dpa)

Ortega hatte sich im Jahr 2016 aus Altersgründen nach 35 Jahren als Erzbischof von Havanna in den Ruhestand verabschiedet. Im Jahr 1994 war er Kardinal geworden.

Er hatte unter anderem bei geheimen Verhandlungen von Vertretern der kubanischen Regierung des heutigen Parteichefs Raúl Castro mit der US-Regierung unter dem Präsidenten Barack Obama eine wichtige Rolle gespielt. Die Gespräche führten zur Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den langjährigen Erzfeinden im Jahr 2014.

Der heutige US-Präsident Donald Trump hat die Lockerungspolitik seines Vorgängers inzwischen mit verschärften Sanktionen gegen den sozialistischen Karibikstaat zurückgedreht.

In Ortegas Zeit wurde auch das Verhältnis der Staatsführung zur Kirche verbessert. Ausdruck der Entwicklung waren die Besuche von Papst Johannes Paul II. (1998), Benedikt XVI. (2012) und Franziskus (2015). Zu Ortegas Abschied in den Ruhestand hatte ihm Franziskus in einem Brief dafür gedankt, dass er «Wege für den Dialog zwischen Kuba und anderen Ländern geöffnet» habe.