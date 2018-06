Auch Trump zum Gipfeltreffen mit Kim in Singapur eingetroffen

Nach Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist auch US-Präsident Donald Trump zum historischen Gipfeltreffen in Singapur eingetroffen. Kim war bereits einige Stunden zuvor mit einer Maschine der Air China in Singapur gelandet. Gleich nach seiner Ankunft traf er sich mit Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong, mit dem Trump am Montag sprechen will.