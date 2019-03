Kein Ölschmutz an Frankreichs Küste in nächsten Tagen erwartet Hoffnung für Menschen und Umwelt an der französischen Westküste mit langen Stränden und dem Weinbaugebiet von Bordeaux: Nach dem Untergang eines Containerschiffs gehen Experten davon aus, dass die Küste in den nächsten Tagen von einer Ölverschmutzung verschont bleibt.

Schiffe aus Frankreich und Spanien sammeln Öl im Meer vor der Küste Westfrankreichs auf. Vor einer Woche war dort der italienische Frachter «Grande America» gesunken. (Bild: KEYSTONE/EPA PREFECTURE OF ATLANTIC/MARINE NATIONALE / HANDOUT)

(sda/dpa)

Es sei aufgrund der Wetterbedingungen und der Entfernung zur Küste «sehr unwahrscheinlich», dass erste Spuren der Verschmutzung innerhalb der kommenden zehn Tage die Küste erreichen, teilte die zuständige Seepräfektur am Dienstagabend mit.

Weil sich das Wetter verbessert habe, hätten die Einsatzkräfte viel effektiver arbeiten können. Dadurch sei auch eine bessere Luftbeobachtung möglich gewesen. Diese habe ergeben, dass derzeit zwei verschmutzte Zonen in der Biskaya treiben. Eine befinde sich in der Nähe des untergegangenen Frachters, eine andere sei in südöstliche Richtung getrieben. Sie bestehe aus mehreren bis zu einem Meter breiten Ölklumpen. Ausserdem wurden fünf Container im Meer entdeckt.

Schiffe aus Frankreich kämpfen seit knapp einer Woche gegen eine drohende Ölpest - am Montag kam Verstärkung aus Spanien. Bisher hatte die raue See die Arbeiten behindert. Einer der über Bord gefallenen Container sei am Dienstagmittag am Haken eines Schleppers im Hafen von La Rochelle angekommen, so die Präfektur.

Das ausgelaufene Öl stammt aus den Treibstofftanks des Frachters. Die «Grande America», die neben Containern auch über 2000 Fahrzeuge an Bord hatte, war nach einem Brand vor einer Woche gut 300 Kilometer von der Küste entfernt gesunken. An Bord war auch Gefahrgut.