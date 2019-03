«Katastrophale» Schäden: Mehr als 20 Tote durch Tornados in USA Eine Serie von Wirbelstürmen hat im Südosten der USA grosse Zerstörung angerichtet und mindestens 23 Menschen das Leben gekostet. Der Sheriff von Lee County im Bundesstaat Alabama, Jay Jones, erklärte am Montagmorgen (Ortszeit), die Schäden seien «katastrophal».

Eine Mobilfunk-Antenne stürzte wegen eines mutmasslichen Tornados auf eine Autobahn. (Bild: KEYSTONE/AP Ledger-Enquirer/MIKE HASKEY) Amateur-Aufnahme eines mutmasslich sich formierenden Tornados in Florida. In Teilen der US-Bundesstaaten Alabama, Georgia, Florida und South Carolina galten Tornado-Warnungen. (Bild: KEYSTONE/AP James Lally) Ein verheerender Tornado hat in Lee County (Alabama) eine Spur der Verwüstung hinterlassen. (Bild: KEYSTONE/AP WKRG-TV) Kleinholz: Menschen laufen durch die Trümmer eines mutmasslichen Tornados in Lee County im US-Bundesstaat Alabama. (Bild: KEYSTONE/AP WKRG-TV) Pastor Steve Blaylock steht in den Trümmern seiner durch einen Tornado zerstörten Kirche in Columbus (Mississippi). (Bild: KEYSTONE/AP/ROGELIO V. SOLIS) 5 Bilder «Katastrophale» Schäden: Mehr als 20 Tote durch Tornados in USA

(sda/dpa/ap)

Das jüngste Opfer sei sechs Jahre alt, sagte Jones. Hinzu kommen mehrere Schwerverletzte und Vermisste.

Neben Alabama wurden auch Gebiete im benachbarten Georgia von den Tornados getroffen, die laut Nationalem Wetterdienst auf Windgeschwindigkeiten von bis zu 218 Kilometern pro Stunde kamen. Die Rede war von rund einem Dutzend Wirbelstürmen in beiden Bundesstaaten.

Besonders hart traf es die Gemeinde Beauregard, aus der grosse Schäden gemeldet wurden. Aber auch die umliegenden Gebiete seien verwüstet worden, sagte Sheriff Jones. Er beschrieb die Gegend als ländlich mit vielen Mobilheimen (transportable Wohnhäuser), die besonders heftig getroffen worden seien.

Die Behörden hatten zwar eine Warnung vor gefährlichen Tornados erlassen und die Bewohner der Gegend zu äusserster Vorsicht angehalten. Doch die Warnungen gingen wohl bei vielen ins Leere. Auch US-Präsident Donald Trump meldete sich über Twitter zu Wort und rief dazu auf, sich für weitere Wirbelstürme zu wappnen.

Laut Wetterdienst hatte der erste Tornado, der Lee County traf, einen Durchmesser von fast einem Kilometer. Aufnahmen vom Ort des Geschehens zeigten zerstörte Häuser, entwurzelte Bäume und mit Trümmern übersäte Strassen.

In der Nähe der Stadt Smiths Station stürzte ein Mobilfunkmast auf eine vierspurige Schnellstrasse. In Tausenden Haushalten fiel der Strom aus.

Die Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Bei der Suche nach Opfern wurden laut Sheriff Jones auch Drohnen mit Wärmebildkameras sowie Helikopter eingesetzt.

Tornados sind Wirbelstürme, die bei grossen Temperaturunterschieden über dem Festland entstehen. Voraussetzungen dafür sind grosse Wolken, Gewitter und unterschiedliche Windrichtungen in verschiedenen Höhen. Unter der Wolke steigt Warmluft nach oben.

In diesem Gefüge entsteht eine rotierende Bewegung in der eigentlichen Wolke, die nach unten herauswächst und dann wie ein Rüssel aussieht. Der Unterdruck im Zentrum des Tornados erzeugt einen Sog, hebt Hausdächer an und reisst alles in die Höhe - von Sand bis Autos.