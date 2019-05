Kapitän von Kreuzfahrtschiff in Gewahrsam Nach dem Untergang des Ausflugsdampfers auf der Donau ist der Kapitän des Donau-Kreuzfahrtschiffes festgenommen worden. Gegen den 64-jährigen Ukrainer sei nach einer Vernehmung Haftbefehl beantragt worden, erklärte die Polizei in Budapest am Donnerstagabend.

Die unter Schweizer Flagge fahrende «Viking Sigyn» nach der Kollision mit einem Ausflugsschiff in Budapest. (Bild: KEYSTONE/AP/LASZLO BALOGH)

(sda/dpa)

Der Kapitän der «Viking Sigyn» und weitere Besatzungsmitglieder waren bereits als Zeugen befragt worden. Die Polizei hatte ein Strafverfahren wegen Gefährdung mit massenhafter Todesfolge eingeleitet.

Bei dem Unglück in Budapest waren am Mittwochabend zwei Schiffe kollidiert. Der Zusammenstoss ereignete sich um 21.05 Uhr. Unter der Margaretenbrücke war ein kleines Ausflugsschiff vor das grössere Kreuzfahrtschiff gebogen, wodurch es zu der Kollision kam. Das kleinere Schiff kenterte und ging in wenigen Sekunden unter.

Mindestens sieben Menschen kamen ums Leben gekommen. 21 weitere Menschen werden noch vermisst, für sie gibt es kaum noch Hoffnung. Bei den Opfern handelt es sich um südkoreanische Touristen.