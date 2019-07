Kapitänin Carola Rackete in Italien zur Anhörung bei Staatsanwaltschaft

Die in Italien festgenommene Kapitänin eines Flüchtlingsrettungsschiffes, Carola Rackete, ist am Donnerstag zu einer Anhörung bei der Staatsanwaltschaft in der sizilianischen Stadt Agrigent erschienen. Begleitet von einem grossen Medienrummel kam die 31-Jährige beim Gericht an.