Kamel in Schneesturm alleine am Strassenrand überrascht Autofahrer

Ein Kamel im Schneesturm hat am Donnerstag Autofahrer im Osten des US-Staats Pennsylvania in den USA überrascht. Zahlreiche Videos und Fotos zeigten das Dromedar, das alleine am Rand einer verschneiten Strasse stehend, unaufgeregt die Autos betrachtete.