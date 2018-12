Jugendlicher stirbt an Überdosis an «Knockout»-Party in Sydney

In Australien ist ein 19-Jähriger an einem Musikfestival vermutlich an einer Überdosis Drogen gestorben. Drei weitere Besucher kamen in kritischem Zustand ins Spital, nachdem sie an der Tanzparty im Sydney Olympic Park am Samstagabend zusammengebrochen waren.