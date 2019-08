Journalist aus Iran beantragt Asyl während Sarif-Reise in Schweden

Ein iranischer Journalist soll während der Dienstreise von Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif in Stockholm die Delegation verlassen und politisches Asyl in Schweden beantragt haben. Das berichtete das Nachrichtenportal «Rouydad-24» am Samstag.