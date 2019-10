Johnson will neue Brexit-Pläne im Parlament vorstellen Der britische Premierminister Boris Johnson will das Parlament in London noch am Donnerstag über seine neuen Brexit-Pläne informieren. Das bestätigte eine Regierungssprecherin der Nachrichtenagentur DPA.

Der britische Premierminister will am Donnerstag im Parlament in London seine neusten Brexit-Vorschläge vorstellen. Mit Johnsons Auftritt wird am frühen Nachmittag gerechnet. (Bild: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL)

(sda/dpa)

Johnson hatte die Vorschläge am Mittwoch in seiner Rede zum Abschluss des Parteitags der Konservativen in Manchester vorgestellt, kurze Zeit später wurden sie auch an Brüssel übermittelt.

Gleichzeitig stellte er Brüssel vor die Wahl zwischen einem Deal auf der Grundlage seiner Vorschläge und einem ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober. Trotz einer skeptischen ersten Bewertung will die Europäische Union über das Konzept verhandeln, um einen Chaos-Brexit abzuwenden.

Die Reaktionen aus der EU waren zunächst zurückhaltend bis skeptisch. Irlands Regierungschef Leo Varadkar habe den britischen Premierminister in einem Telefonat am Mittwochabend darauf hingewiesen, dass die Vorschläge noch kein vollwertiger Ersatz für den Backstop seien, teilte Dublin mit.

Als Backstop wird die Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland im EU-Austrittsabkommen bezeichnet. Johnson fordert, dass sie gestrichen wird.

EU arbeiten an Deal mit London

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte nach einem Telefonat mit Johnson, in dessen Vorschlägen steckten «positive Fortschritte». Doch blieben auch «problematische Punkte». Treffen der Verhandlungsteams seien nun angesetzt.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte am Mittwochabend: «Wir werden weiter arbeiten, um eine Einigung zu erreichen.» No-Deal werde niemals die Wahl der EU sein, niemals.

Positive Rückmeldungen bekam Johnson von den Brexit-Hardlinern in seiner Partei und seinen Verbündeten von der nordirisch-protestantischen DUP. Um eine Mehrheit im Parlament dafür zu erringen, bräuchte der Premier jedoch die Unterstützung einer beträchtlichen Zahl von Abgeordneten der oppositionellen Labour-Partei. Diese kritisierten jedoch Johnsons neue Vorschläge.

Neue Auszeit für Parlament

Mit der Erklärung Johnsons wird am frühen Nachmittag gerechnet. Es dürfte der letzte Auftritt des Premiers im Parlament werden, bevor eine erneute Auszeit für die Abgeordneten beginnt.

Johnson hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass der Parlamentsbetrieb von nächstem Dienstag bis zum Montag, 14. Oktober unterbrochen werden soll, um eine neue Regierungserklärung vorzubereiten.

Die sogenannte Prorogation ist in Grossbritannien einmal pro Jahr üblich. Das Parlament wird dann feierlich durch Königin Elizabeth II. wiedereröffnet, die in der sogenannten Queen's Speech das Regierungsprogramm verliest. Ein erster Versuch Johnsons zur Prorogation war vom Obersten Gericht für illegal erklärt und aufgehoben worden.