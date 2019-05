Japans Kaiser Naruhito empfängt Trump

US-Präsident Donald Trump ist am Montag als erster Staatsgast von Japans neuem Kaiser Naruhito feierlich empfangen worden. Naruhito und seine Frau Masako begrüssten Trump und dessen Ehefrau Melania bei strahlender Sonne am Eingang des kaiserlichen Palastes in Tokio.