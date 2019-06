Japanischer Premier auf Vermittlungsmission in Teheran

Der japanische Regierungschef Shinzo Abe ist zu einem Vermittlungsversuch im Atomkonflikt zwischen den USA und dem Iran in Teheran eingetroffen. Er wurde am Mittwoch am Mehrabad-Flughafen der iranischen Hauptstadt von Aussenminister Mohammad Javad Zarif empfangen.