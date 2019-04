Japanerin bevölkert ihr verlassenes Dorf mit Stoffpuppen

In dem Dorf Nagoro in den Bergen im Westen Japans leben nur noch 27 Menschen - aber zehn Mal so viele lebensgrosse Puppen. Die Dorfbewohnerin Tsukimi Ayano begann vor 16 Jahren damit, das überalterte und menschenleere Dorf mit Stoffpuppen zu beleben.