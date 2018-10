Jamal Khashoggi kurz nach Betreten von Konsulat erwürgt

Saudi-Arabien liefert Verdächtige im Fall Khashoggi nicht aus

Saudi-Arabien will die im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi festgenommenen Verdächtigen nicht an die Türkei ausliefern. Es handle sich um saudiarabische Staatsbürger, sagte Riads Aussenminister Adel al-Dschubeir am Samstag als Begründung.