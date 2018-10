Jäger in Alaska von angeschossenem Bären überrollt und verletzt Ein Jäger ist in Alaska von einem angeschossenen Schwarzbären überrollt und schwer verletzt worden. Der 28-jährige William McCormick und sein 19 Jahre alter Jagdpartner hatten auf einen Schwarzbären geschossen, der auf einem Felsen über ihnen stand.

Ein angeschossener Schwarzbär stürzte in Alaska von einem Felsen auf den Jäger. (Bild: KEYSTONE/AP POCONO RECORD/DAVID KIDWELL)

(sda/dpa)

Das getroffene Tier sei daraufhin den Hügel heruntergerutscht - direkt auf die beiden Männer zu, wie aus einer Mitteilung des Department of Public Safety in dem US-Bundesstaat hervorgeht. Der 28-Jährige wurde von Geröll getroffen und von dem rutschenden Bären erfasst. Er wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht. Sein Jagdkumpan blieb unverletzt.

Der etwa 90 Kilogramm schwere Bär wurde bei dem Vorfall nahe Carter Lake südlich von Anchorage am Samstag getötet, wie CNN am Dienstag (Ortszeit) berichtete.

In Alaska leben verschiedene Arten von Bären, Aufeinandertreffen mit Menschen sind keine Seltenheit. Erst am Montagmorgen hatten eine Bärin und zwei Jungtiere an einer Silbermine im Südosten des US-Bundesstaates einen 18-jährigen Arbeiter zerfleischt.