Italiens Verfassungsgericht: Sterbehilfe in Ausnahmen straffrei

Das italienische Verfassungsgericht hat Sterbehilfe in eng beschränkten Fällen für straffrei erklärt. In einem am Mittwochabend veröffentlichten Entscheid forderte das höchste Gericht das Parlament zugleich zu einer genaueren gesetzlichen Regelung auf.