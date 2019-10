Irischer Aussenminister hält Brexit-Deal diese Woche für möglich Der irische Aussenminister Simon Coveney hofft weiter auf eine Brexit-Einigung mit Grossbritannien. «Ein Deal ist möglich, er ist diesen Monat möglich oder sogar diese Woche», sagte Coveney am Montag in Luxemburg. «Aber wir haben es noch nicht geschafft.»

Der irische Aussenminister Simon Coveney hat am Montag bei seiner Ankunft in Luxemburg kurz vor Beginn des EU-Aussenministertreffens gesagt, er halte bei den aktuell laufenden Brexit-Gesprächen eine Einigung mit Grossbritannien für möglich. (Bild: KEYSTONE/AP/VIRGINIA MAYO)

(sda/dpa)

Verhandlungen am Wochenende in Brüssel hatten keinen Durchbruch gebracht. Doch sagte Coveney, er hoffe auf Fortschritte bei der Fortsetzung am Montagvormittag.

Zu den Einzelheiten des Streits sagte er nur, je weniger man jetzt sage, desto besser. EU-Unterhändler Michel Barnier und die britischen Verhandlungspartner bräuchten Spielräume.

Gesprochen wird über neue britische Vorschläge zur Vermeidung einer harten Grenze mit Zollkontrollen zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland.

Ziel ist eine Einigung auf ein geändertes Austrittsabkommen beim EU-Gipfel, der am Donnerstag beginnt. Der britische EU-Austritt ist derzeit für 31. Oktober vorgesehen.