In Grossbritannien hat die Europawahl begonnen – und tritt May bald zurück? In Grossbritannien hat die Europawahl begonnen. Die Wahllokale sollten bis 23 Uhr (MESZ) geöffnet bleiben, Ergebnisse werden aber erst am Sonntag bekannt gegeben.

Dort geht's zum Wahllokal - in London. (Bild: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN)

(sda/dpa)

Während in vielen Ländern die Wahl erst am Sonntag stattfindet, wird in Grossbritannien traditionell an einem Donnerstag gewählt.

Das Land hätte eigentlich schon Ende März aus der EU austreten sollen. Die Frist wurde inzwischen aber bis 31. Oktober verlängert, weil das Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May bei drei Anläufen im Parlament keine Mehrheit fand. Unklar ist, ob die 73 britischen Europaabgeordneten ihre Sitze je einnehmen werden.

Nach dem Willen der Regierung soll der Austritt noch vor der konstituierenden Sitzung Anfang Juli vollzogen werden. Ob das gelingt, scheint jedoch zweifelhaft.

Den Umfragen zufolge zeichnet sich ein Triumph für die Brexit-Partei von Nigel Farage ab, die gemäss Umfragen bis zu 38 Prozent der Stimmen erhalten könnte.

Auch die Liberaldemokraten und die Grünen, die sich gegen den EU-Austritt aussprechen, erleben wahre Höhenflüge. Die Wähler scheinen die Gelegenheit nutzen zu wollen, um die beiden grossen Parteien, Konservative und Labour, für das Chaos um den EU-Austritt abzustrafen.

Für die Tories von Premierministerin Theresa May dürfte es bitter werden, sogar ein einstelliges Ergebnis ist nicht auszuschliessen. Die Regierungschefin ist immer mehr mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Es gilt als möglich, dass sie sich in den kommenden Tagen dem Druck beugen wird.