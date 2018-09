Hurrikan «Florence» auf Kategorie 2 herabgestuft Der Hurrikan «Florence» hat weiter an Kraft verloren. Der Wirbelsturm sei auf die Stufe 2 der fünfstufigen Hurrikan-Skala herabgesetzt worden, teilte das Nationale Hurrikanzentrum der USA (NHC) am Mittwochabend (Ortszeit) mit.

Satellitenaufnahme des Hurrikans «Florence» über dem Atlantik. (Bild: KEYSTONE/EPA ESA/ESA/NASA-ALEXANDER GERST / HANDOUT HANDOUT)

(sda/afp)

Dem NHC zufolge bringt «Florence» nunmehr Windgeschwindigkeiten von 175 Stundenkilometern mit sich.

Dennoch dürfte der Sturm die US-Ostküste hart treffen. Dort soll er nach Einschätzung der Meteorologen am Donnerstagabend oder Freitagmorgen eintreffen. Tausende Menschen hatten sich am Mittwoch bereits vorsorglich in Sicherheit gebracht.