«Humberto»: Neues Unwetter für Bahamas, Hurrikanwarnung für Florida

Keine zwei Wochen nach Hurrikan «Dorian» zieht ein neues Wettertief am verwüsteten Norden der Bahamas vorbei. Tropensturm «Humberto» bringe heftige Regenfälle und Sturmböen in die Region um die Abaco-Inseln, meldete der US-Wetterdienst am Samstag.