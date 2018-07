Hollywood-Stern von Donald Trump zertrümmert - schnelle Reparatur

Die Sternenplakette von Donald Trump auf Hollywoods «Walk of Fame» ist am Mittwoch erneut beschädigt worden. Der Vorfall habe sich in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) am Mittwoch ereignet, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.