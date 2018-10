Herzogin Meghan und Prinz Harry erwarten im Frühling erstes Kind Prinz Harry und seine Frau Meghan erwarten im nächsten Frühling Nachwuchs. «Ihre Königlichen Hoheiten, der Herzog und die Herzogin von Sussex sind hocherfreut anzukündigen, dass sie im Frühjahr 2019 ein Baby erwarten», teilte der Kensington Palast am Montag mit.

Prinz Harry und Herzogin Meghan erwarten im Frühling 2019 Nachwuchs. (Bild: Keystone/EPA/VICKIE FLORES)

(sda/dpa/afp)

Die beiden seien «sehr erfreut», hiess es auf dem Twitter-Account des Palasts. Die Nachricht kommt nur rund fünf Monate nach ihrer Traumhochzeit in Windsor.

Zuvor waren die beiden zu ihrer ersten offiziellen Auslandreise in Australien eingetroffen. Meghan und Harry gingen am Montag auf dem Flughafen Sydney Hand in Hand zu einem wartenden Auto. Eskortiert von der Polizei wurden sie durch die Stadt zu ihrer Unterkunft gebracht. Meghan zeigte ein strahlendes Lächeln.

Schon als die Herzogin vor einigen Tagen bei einem Kurzbesuch zu Hause in Sussex einen Lederrock trug, der oben etwas weiter geschnitten war, löste das ersten Baby-Alarm aus.

Spekuliert wurde auch, ob Meghans Kleiderwahl ein versteckter Hinweis sein könnte: Sie trug auffällig oft blau. So zum Beispiel am vergangenen Freitag bei der Hochzeit von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie in Windsor. Das veranlasste Medien zu Mutmassungen, sie könnte mit einem Bub schwanger sein.