Herbststurm «Amélie» fegt über Frankreich - Frau vermisst

Ein heftiges Sturmtief hat in Frankreich Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle verursacht - mehrere Menschen wurden verletzt. Nach einem Erdrutsch in Nizza wurde eine Seniorin als vermisst gemeldet, wie die Zeitung «Nice Matin» am Sonntagnachmittag berichtete.