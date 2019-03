Heftige Kämpfe bei Offensive auf letzte IS-Bastion in Ostsyrien

Kämpfer der kurdisch-arabischen Allianz haben am Samstag ihre Offensive gegen die letzte Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Ostsyrien fortgesetzt. In der Gegend am Euphrat-Fluss waren Schüsse und das Rattern von Maschinengewehren zu hören.