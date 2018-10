Harry und Meghan auf Pazifik-Reise in Sydney offiziell empfangen

Prinz Harry und seine schwangere Frau Meghan haben am Dienstag den offiziellen Teil ihrer zweiwöchigen Pazifik-Reise begonnen. Zum Auftakt wurde das Paar vom britischen Generalgouverneur in Australien, Peter Cosgrove, in Sydney feierlich begrüsst.