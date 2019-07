Haradinaj reist am Dienstag zu Gerichtsbefragung nach Den Haag

Der zurückgetretene kosovarische Ministerpräsident Ramush Haradinaj reist am Dienstag zu einer Befragung durch das Kosovo-Sondergericht nach Den Haag in die Niederlande. Dies gab der Politiker am Montagabend im privaten Fernsehsender T7 bekannt.