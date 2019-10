Guterres: Uno in schlechtester Finanzlage seit fast zehn Jahren

Die Vereinten Nationen haben nach Auskunft ihres Generalsekretärs António Guterres dringende Geldsorgen. Die Uno erlebe die «schlimmste Geldkrise seit fast einem Jahrzehnt», warnte Guterres laut Mitteilung am Dienstag in New York.