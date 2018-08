Grüne in Deutschland mit 15 Prozent auf Fünf-Jahres-Hoch

Die Grünen sind in Deutschland einer Emnid-Umfrage zufolge in der Wählergunst auf den höchsten Wert seit fünf Jahren gestiegen. Sie legten in der Erhebung für die deutsche «Bild am Sonntag» gegenüber der Vorwoche um einen Punkt zu auf 15 Prozent.