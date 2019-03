Grossdemonstration in Mailand gegen Einwanderungspolitik

Zehntausende Menschen haben sich am Samstag in Mailand an einer Anti-Rassismus-Demonstration beteiligt. Der Protestzug mit dem Slogan «People - Zuerst die Menschen» war die erste derart grosse Demonstration gegen die Einwanderungspolitik der Regierung in Rom.