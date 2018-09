Grossbrand in Art-Déco-Gebäude in Liverpool

Im englischen Liverpool ist am Sonntagabend ein Grossbrand in einem berühmten Art-Déco-Gebäude ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, standen am Abend das Dach des Littlewoods Building und später rund 40 Prozent des Gebäudes in Flammen.