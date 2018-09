Grossbrand auf Raffineriegelände im deutschen Ingolstadt

Ein Feuer auf einem Raffinieregelände nahe Ingolstadt in Bayern hat am Samstag einen Grosseinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Ein Polizei-Sprecher sprach von einem Grossbrand in Vohburg an der Donau östlich der Grossstadt Ingolstadt.