Giftmord an Kims Halbbruder: Klage gegen Verdächtige fallengelassen

Im Fall um den Giftmord am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben Staatsanwälte in Malaysia ihre Klage gegen eine indonesische Verdächtige zurückgezogen. Einen Grund für die Entscheidung nannten sie bei einer Anhörung in Shah Alam am Montag nicht.