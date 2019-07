Gerhard Richter braucht Soloauftritt durch ein Einzelmuseum nicht

In der Debatte um ein Gerhard-Richter-Museum in Köln hat sich jetzt der Künstler selbst zu Wort gemeldet. Für ein solches Museum gebe es keinerlei konkreten Pläne, bestätigte Richter dem Deutschlandfunk am Mittwoch.