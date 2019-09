Genschers Balkonrede vor 30 Jahren: Prag feiert und erinnert

Mit einem «Fest der Freiheit» hat Deutschland in Prag an die Ausreise tausender DDR-Flüchtlinge in den Westen vor genau 30 Jahren erinnert. Die Botschaft öffnete am Samstag ihre Tore für Zeitzeugen und Besucher.