Geiselnahme in französischem Gefängnis glimpflich ausgegangen

Drei Monate nach der Messerattacke eines Islamisten in einem Hochsicherheitsgefängnis in der nordfranzösischen Normandie ist eine Geiselnahme in der Haftanstalt glimpflich ausgegangen. Dies teilten französische Behörden in der Nacht auf Mittwoch mit.