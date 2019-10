Gedenkfeier für Jamal Khashoggi am Tatort in Istanbul

Am Jahrestag der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi sind nahe dem saudischen Konsulat in Istanbul Aktivisten und Journalisten für eine Gedenkfeier zusammengekommen. Am 2. Oktober 2018 war das Haus zum Tatort geworden.