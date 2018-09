Gedenkfeier bei Uno in Genf für Ex-Generalsekretär Kofi Annan Die Uno und das übrige internationale Genf haben sich am Donnerstag in Genf zu einer Gedenkfeier bei der Uno für den verstorbenen ehemaligen Uno-Generalsekretär Kofi Annan zusammengefunden. Rund 700 Menschen nahmen an dem Anlass im Palais des Nations teil.

Die ehemalige Bundesrätin Micheline Calmy-Rey spricht im Palais des Nations in Genf an der Gedenkfeier für Kofi Annan. (Bild: Keystone/MARTIAL TREZZINI)

(sda)

«Danke für das, was du gewesen bist, danke weil du so viel getan hast», sagte die ehemalige Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, die den Bundesrat vertrat. Das Erbe des am 18. August in Bern Verstorbenen, der die Vereinten Nationen von 1997 bis 2006 leitete, «schallt heute besonders laut», während das «weltweite Regieren von einigen starken Männern besorgt wird», fügte Calmy-Rey an.

Annans Witwe Nana erhielt stehenden Applaus, als sie sich berührt äusserte von der «Inspiration», die der Verstorbene weiterhin bewirke. In den letzten Wochen seien Würdigungen aus der ganzen Welt eingegangen.

Neben der Familie von Kofi Annan nahmen an dem Gedenkanlass in Genf unter anderen die Genfer Staatsrätin Anne Emery-Torracinta, WEF-Präsident Klaus Schwab und der Bankier Ivan Pictet teil.

Nach der Beerdigungsfeier in Ghana hatte vergangene Woche auch bei der Uno in New York eine Zeremonie stattgefunden.